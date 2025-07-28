Москвичам пообещали жару

Синоптики пообещали москвичам жаркую погоду без осадков 28 июля
В понедельник, 28 июля, в столичном регионе ожидается солнечная и сухая погода.
Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 24–28 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 23–26 градусов тепла.
Ветер будет дуть восточный со скоростью 2–3 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».
В Москве в период с 28 по 30 июля ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха плюс 31 градус, сообщили в МЧС столицы. В связи с этим рекомендуется надевать одежду из натуральных тканей, пить больше воды и по возможности держаться в тени.
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Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков рассказал «Вечерней Москве», что атмосферное давление в столичном регионе будет медленно расти. Самые высокие значения ожидаются в понедельник и во вторник — 749 миллиметров ртутного столба. В понедельник также могут пройти небольшие дожди и грозы.