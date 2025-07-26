Собянин принял решение увеличить количество наград для волонтеров Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 26 июля, принял решение увеличить количество наград для волонтеров столицы.

По его словам, количество награжденных знаком отличия «Волонтер Москвы» увеличится до 100 человек в год.

Глава города напомнил, что награду учредили еще в 2022 году. За три года ее удостоились 90 человек, среди которых школьники и волонтеры старшего возраста с большим опытом. Ежегодно заявки на награду подают порядка тысячи человек, добавил мэр.

— С этого года знак отличия «Волонтер Москвы» будет присуждаться в трех степенях, в зависимости от стажа волонтерской деятельности, — подчеркнул Собянин.

Так, знак отличия I степени с выплатой 250 000 рублей будет вручаться при стаже от 5 лет, II степени с выплатой 100 000 рублей — от трех лет, III степени — от одного года, с выплатой 50 000 рублей.

— Благодарю всех, кто в команде волонтеров поддерживает городские проекты и принимает активное участие в жизни Москвы! — написал глава города в своем Telegram-канале.

Более 1,5 миллиона человек присоединились к волонтерскому движению в Москве, его основную часть составляет молодежь. Об этом сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.