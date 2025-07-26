Новые выделенные полосы заработали в нескольких районах Москвы. Об этом в субботу, 26 июля, рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

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Отмечается, что с начала года в Москве открыли 11 новых выделенных полос для общественного транспорта общей протяженностью более 12,5 километра.

Они охватывают 55 маршрутов, по которым совершается около 270 тысяч поездок в рабочие дни. Недавно полосы появились на улице Толбухина, площади в поселке Мосрентген, улицах Муравской и Летчика Осканова. Эти участки обслуживают 13 маршрутов с ежедневным пассажиропотоком более 85 тысяч человек.

— Новые выделенные полосы протяженностью почти 2 километра появились в СЗАО, САО, ЗАО и ТиНАО. Теперь жители и гости столицы смогут быстрее и безопаснее добираться на городском транспорте до дома, работы и социальных объектов, — цитирует заместителя столичного мэра Максима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Желтая разделительная разметка впервые появилась в Москве. В Дептрансе пояснили, что такую разметку лучше видно зимой и в темное время суток — она дополнительно предупреждает водителей о запрете выезда на встречную полосу.