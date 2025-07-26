Москвичам рассказали о погоде на выходных

В субботу в столице будет сухо, короткие грозовые дожди ожидаются местами в Подмосковье. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик рассказал, что в субботу в столичном регионе погода будет обусловлена противоборством солнечного сухого антициклона и облачной гряды атмосферного фронта.

«В такой ситуации при переменной облачности, в столице осадков не ожидается, на юге и западе Подмосковья в послеполуденные часы местами прошумят короткие грозовые дожди», — сообщил Леус.

Температура воздуха в столице составит +26…+28°, по области +24…+29°. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление около нормы — 746 мм рт. ст.

Метеорологи не ждут осадков и в воскресенье. Завтра днём будет +27…+29°, а ночью +14…+16°.