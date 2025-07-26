Собянин сообщил о нейтрализации двух БПЛА на подлете к Москве

Силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву.

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Об этом в субботу, 26 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что за ночь 26 июля силы ПВО сбили 54 украинских беспилотника над территорией России.

Два человека погибли при атаке украинских беспилотников на Ростовскую область, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Инцидент произошел в Зимовниковском районе в результате атаки на автомобиль, транспортное средство сгорело.

Четыре украинских беспилотника уничтожены на пути в Москву

Также стало известно, что беспилотники Вооруженных сил Украины предприняли попытки атаковать Владикавказ и Нальчик. В аэропорту и на всей территории Северной Осетии был введен план «Ковер».