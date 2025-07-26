Власти Москвы напомнили о перекрытиях улиц в субботу

В субботу, 26 июля, из-за проведения концерта будет перекрыто движение транспорта на ряде улиц в центре Москвы.

Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Сегодня в связи с проведением концерта будет временно закрыто движение в районе спорткомплекса «Лужники», — сообщает канал.

Так, с 08:00 до окончания мероприятия будет закрыто движение на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 20:00 до окончания концерта на участках улиц: Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская, Ефремова, Трубецкая и в Проектируемом проезде № 2309 от улицы Усачева до улицы Доватора.

Также, на некоторых перекрытых участках улиц будет временно запрещена парковка автомобилей. В ведомстве посоветовали заранее строить маршрут, минуя временно перекрытые участки.

До этого дептранс предупредил москвичей об угрозе ареста автомобиля.