Москву ждет теплое воскресенье с температурой выше нормы

В воскресенье в Москве ожидается теплая и сухая погода с небольшой облачностью. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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По его словам, температура воздуха в столице поднимется до +29°C, что на 3–4 градуса превышает климатическую норму.

По словам синоптика, атмосферные условия будут формироваться под влиянием периферии антициклона. В течение дня осадков не ожидается, а в Подмосковье температура составит от +25°C до +30°C.

Леус уточнил, что в регионе будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление останется стабильным — около 747 мм ртутного столба, что соответствует норме.

21 июля на Москву и Подмосковье обрушился сильнейший ливень, вызвавший масштабные подтопления улиц, дворов и трасс. По данным «Фобоса», выпало 80% месячной нормы осадков. Затоплены станции метро и МЦД, нарушено движение транспорта. В Подмосковье рухнул мост, жители деревни Алексино оказались отрезаны от транспорта