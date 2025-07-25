«Фестиваль культуры Вьетнама» стартовал на столичной Манежной площади. Он продлится до 3 августа. Об этом в пятницу, 25 июля, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Проект приурочен к 75-летию дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом. На торжественной церемонии открытия присутствовали супруга генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нго Фыонг Ли, чрезвычайный и полномочный посол страны в России Данг Минь Кхой, а также первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России Андрей Яцкин.

— Приглашаем познакомиться с традициями и культурой Вьетнама. До 3 августа здесь, на одной из площадок масштабного проекта «Лето в Москве», пройдет больше 100 мероприятий. Это выступления артистов, театральные представления, творческие занятия и гастрономическая программа, — уточнила Наталья Сергунина.

На площади организовали несколько тематических зон. В одной из них москвичи и гости столицы смогут послушать традиционные музыкальные инструменты, в другой — приготовить национальные угощения.

В «Активном гражданине» стартовала серия голосований, посвященных масштабному проекту «Лето в Москве». В его рамках с 1 июня по 14 сентября в разных районах столицы проходят фестивали, кинопоказы, концерты, творческие мастер-классы, спортивные занятия, квесты, экскурсии и многое другое.