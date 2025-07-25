Движение перекроют на Кленовом бульваре с 26 июля на год

Движение транспорта перекроют на участке Кленового бульвара с 26 июля на год из-за строительства объектов метрополитена, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 26 июля 2025 года до 26 июля 2026 года участок Кленового бульвара от д. 19, корп. 1 до д. 25, корп. 1 будет закрыт для проезда. Это связано с проведением работ по строительству объектов метрополитена», – говорится в сообщении.

Кроме того, на участке перекрытия будет запрещена парковка.

Водителей попросили обращать внимание на знаки и планировать маршрут заранее с учетом перекрытия.