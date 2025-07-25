Москвичам пообещали прохладный август

Третий летний месяц в столичном регионе будет прохладным. Такой прогноз озвучил в пятницу, 25 июля, метеоролог Михаил Семенов.

Как отметил эксперт в интервью News.ru, в августе в Москве и Московской области столбики термометров днем, как правило, будут подниматься до 20-23 градусов, а по ночам будет холодать до 13-15 градусов.

Последние отголоски жаркой погоды еще будут наблюдаться в первой декаде августа, но уже с середины месяца жара постепенно пойдет на убыль, резюмировал Семенов.

Пока столичный регион отдыхает от череды ливней — в формирование погодных условий в Москве и Подмосковье вмешался гребень антициклона с севера. Благодаря этому установилась жаркая и сухая погода.

В целом же климатический пик лета в столичном регионе уже остался позади. Согласно климатическим данным за период с 1991 по 2020 годы, самыми теплыми в Москве являются дни с 16 по 23 июля. В этот период среднесуточная температура воздуха достигает отметки 19,8 градуса тепла.