В Москве специалисты сократили список зон для купания

Эпидемиологи сократили перечень зон для купания в Москве до четырех.

Об этом сообщается на сайте столичного управления.

"По состоянию на 24.07.2025 из 9 зон отдыха функционируют 4 зоны отдыха с организованным купанием: "Серебряный бор-2", "Серебряный бор-3", "Тропарево", Пионерский пруд", - говорится в сообщении.

Уточняется, что еще в пяти зонах ухудшилось качество воды, в настоящее время купание в них запрещено. Среди них озера Черное, Белое, Мещерское , Школьное и Путяевский пруд №1. На сегодняшний день они приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания на время проверки качества воды. В это же список зон отдыха без возможности купания входят "Левобережье", пляж "Динамо", Головинские пруды, Большой садовый пруд.

В летнем сезоне 2025 года Большой городской пруд находится на реконструкции.