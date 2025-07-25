В Москве памятник Гагарину внесли в реестр объектов культурного наследия
Памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину на площади Гагарина в Москве в числе других 142 памятников архитектуры пополнил Единый государственный реестр объектов культурного наследия столицы.
Теперь в реестре числится 3975 исторических зданий и сооружений, пишет сайт mos.ru.
Открытие монумента Гагарину работы скульптора Павла Бондаренко состоялось в столице 4 июля 1980 года к XXII летним Олимпийским играм. Место для его установки выбрано не случайно — именно по Ленинскому проспекту легендарный лётчик прибыл в город из аэропорта Внуково для доклада об итогах первого космического полёта.
В 2024 году в городе провели реставрацию монумента.
Ранее стало известно, что в московский реестр объектов культурного наследия включили флигель усадьбы оперного певца Фёдора Шаляпина, построенный в XIX веке.