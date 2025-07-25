Жители Москвы дождались конца дождливого периода

Метеоролог Алексей Сафонов в интервью интернет-порталу "МК" сообщил, что продолжительные дожди, которые в последнее время достигали критериев опасных явлений, наконец отступили. В регионе начался рост атмосферного давления, что привело к исчезновению облачности.

© Московский Комсомолец

В выходные ожидается переменная облачность без осадков — дождей не будет ни местами, ни временами.

Дневная температура составит 26–29 градусов, а такая погода продержится до конца недели и, вероятно, сохранится в начале августа. Более того, в первые дни августа столбики термометров могут приблизиться к 30-градусной отметке. Атмосферное давление будет стабильным — около 750 мм рт. ст., что немного выше нормы, но типично для летнего периода.

Однако с 29–30 июля ночные температуры в городе превысят 18–19 градусов, что создаст дискомфорт, особенно для пожилых людей. Несмотря на это, погода кардинально улучшилась, и, по прогнозам, солнечные и теплые дни продлятся как минимум до середины августа, а возможно, и весь месяц.