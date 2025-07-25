Проголосовать за главу своего региона гости столицы смогут на 14 участках Москвы

В сентябре в Москве откроются 14 экстерриториальных избирательных участков для жителей 19 регионов России. Это позволит гражданам, находящимся в столице в дни голосования, выбрать главу своего субъекта Федерации, сообщили в ЦИК России.

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Голосование пройдет с 12 по 14 сентября, участки разместят в торговых центрах, офисах госуслуг, метро и других общественных местах. Они будут работать с 08:00 до 20:00, а голосовать можно будет на любом удобном участке вне зависимости от места регистрации.

В выборах смогут участвовать жители Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской и Тамбовской областей, а также Еврейской автономной области, Камчатского, Краснодарского и Пермского краев, Республики Коми, Чувашской Республики и Севастополя.

Московская избирательная комиссия обеспечит возможность голосования для граждан, временно находящихся в столице, что позволит им реализовать избирательное право без необходимости приезжать в регион в дни выборов, передает kp.ru.

Ранее председатель избирательной комиссии Курской области Евгений Черкашин попросил организовать в столице голосование для жителей региона. Он попросил помочь оборудовать в городе экстерриториальные избирательные участки и комиссии, подчеркнув, что будет благодарен представителям комиссии за помощь и поддержку.