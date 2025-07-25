Студенты Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова получат новое современное общежитие площадью 24,6 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Общежитие появится в районе Хамовники по адресу: улица Россолимо, земельный участок 11/1.

— Концепция предполагает создание максимально комфортной среды для проживания, учебы и отдыха, включая требования по доступности для маломобильных групп населения. Два корпуса, рассчитанные на 1144 места, получат интересные архитектурные решения, современное оснащение, удобные комнаты и общественные зоны. Комплекс включит в себя два блока: двухэтажный корпус Б будет простой прямоугольной формы, а корпус А построят с башнями неправильной многогранной формы высотой 15 этажей. В обоих зданиях предусмотрены комнаты для проживания студентов, — прокомментировал Владимир Ефимов.

Согласно проекту, комнаты можно будет объединять в двух- и трехкомнатные жилые блок-ячейки. В каждой из них в общей зоне расположится кухня-ниша, а также санузел и душевая. На уровне второго этажа корпуса будут соединены надземным переходом для удобства студентов.

— Москомархитектура согласовала архитектурно-градостроительное решение данного объекта. Корпус А получит сложную геометрическую форму — пятиэтажная часть здания между тремя башнями будет заглублена внутрь на три метра и иметь скошенные края. Основной архитектурный прием на башнях — хаотичное расположение квадратных окон разных размеров и с разной степенью заглубления. Малоэтажные секции корпусов А и Б, наоборот, будут отличаться четкой модульной сеткой окон, — отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов.

Для отделки башен используют бетонную плитку под кирпич светлых оттенков с небольшим градиентом, уходящим в светло-серый цвет. Малоэтажные секции облицуют металлические панели и ламели в графитово-черном цвете. Оконные и парапетные отливы выполнят из стеклофибробетона серого цвета. На фасадах общежития не будет блоков кондиционирования. Вместо этого предусмотрена система центрального кондиционирования воздуха, ее наружные блоки будут размещаться на кровле здания.

На входах запроектированы платформы, обеспечивающие подъем людей с ограниченными возможностями здоровья до уровня площадки лифта на первом этаже. С учетом требований по доступности для маломобильных групп населения в общежитии также предусмотрены специальные санузлы с расширенными габаритами кабины.

Архитектурная концепция разработана российским бюро WALL.