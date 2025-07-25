В Москве в начале следующей недели прогнозируется жара

Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова поделилась прогнозом погоды для Москвы на ближайшие дни.

© Вечерняя Москва

— Хорошая погода. С западной Европы, с Балкан идет гребень антициклона. Он будет распространяться. Ожидается переменная облачность, ночи в выходные ясные плюс 15...16 градусов, по области плюс 12 градусов. Максимальная температура плюс 26...28 градусов, в начале следующей недели плюс 26...31 градусов, — рассказала она в беседе с RT.

В этом году июль оказался особенно влажным: с вечера 21-го по утро 22-го числа уровень влажности в городе превышал 90 процентов. В московском климате все чаще появляются черты, характерные для тропиков, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, в начале августа в Москве вновь пройдут дожди. В первой половине месяца количество осадков за сутки будет достигать 12–20 миллиметров.

Расположенная в центре Москвы метеостанция «Балчуг» зафиксировала, что 22 июля в округе выпала треть месячной нормы осадков. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он добавил, что с начала июля на Балчуге выпало 184 миллиметра осадков, это составляет 219 процентов от климатической нормы.