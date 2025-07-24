«Внуково» предоставит для родных погибших в катастрофе с Ан-24 доступ в бизнес-залы

Он будет бесплатным, сообщили в компании.

Для получения услуги, достаточно обратиться на стойку ресепшн бизнес-зала после прохождения регистрации на рейс и предоставить документы, подтверждающие родство с погибшими.

Пассажирский самолёт авиакомпании «Ангара» разбился сегодня при подлёте к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности.

На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа. Все погибли.