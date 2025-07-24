В Московской области появится музей под открытым небом

В текущем году в Подмосковье будут благоустроены 135 общественных территорий, в том числе 14 пешеходных зон. Проекты реализуются в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Одна из пешеходных локаций уже открыта — это Центральная площадь в Хотькове (Сергиево-Посадский городской округ). При ее оформлении акцент был сделан на сохранении культурного кода города — пространство украшено традиционной для него кудринской резьбой.

Установленные на площади информационные стенды рассказывают о народных промыслах, также предусмотрены и новые символы Хотьково — арт-объект и выставка, которая со временем будет меняться. Кроме того, на площади установили скамейки, столики и сухой фонтан.

Еще 13 появятся в Дубне, Клину, Кашире, Коломне, Красногорске, Подольске, Егорьевске, Павловском Посаде, а также Дзержинском, Богородском, Дмитровском и Талдомском округах.

Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в рамках работ в Дубне 30 июля откроется новый бульвар протяженностью 1,1 км, в Талдоме в этот же день — площадь с фонтаном. В Кашире, по его словам, появится музей под открытым небом, а в Коломне новый облик приобретет историческая Каштановая аллея.

«Мы стараемся делать так, чтобы каждая пешеходная зона стала не просто маршрутом, а местом притяжения для людей всех возрастов. И в этом нам помогают сами жители — высказывают свои пожелания, мы их слышим и стараемся воплощать», — подчеркнул Воробьев.

На август запланировано открытие объектов в Егорьевске, в сентябре начнут функционировать локации в Дзержинском, а также в Дмитровском округе. Работы в других зонах завершатся до ноября текущего года.