Участок «красной» ветки московского метро закроют на несколько дней

Участок Сокольнической линии московского метро от станции «Саларьево» до «Потапово» закроют на несколько дней, сообщил в четверг Дептранс столицы.

© Мослента

Срок закрытия — с 26 по 28 июля включительно. Причиной названа необходимость запуска нового электродепо «Столбово» в действующую инфраструктуру метрополитена. Депо будет обслуживать поезда Троицкой линии.

Дептранс сообщил, что на закрытом участке «красной» ветки пассажиры в течение трех дней смогут ездить на бесплатном автобусе КМ — он будет курсировать между «Саларьево» и «Потапово». Либо же им предлагается пользоваться другими линиями метро (Троицкой и Калужско-Рижской), а также наземным транспортом.

В июне стало известно, что Сокольническую линию метро продлят на две станции. На ней появятся станции «МГСУ» и «Ярославская».