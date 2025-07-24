Депздрав Москвы прокомментировал ситуацию с новым штаммом коронавируса «Стратус»

Департамент здравоохранения Москвы зафиксировал новый штамм коронавируса «Стратус» (XFG) в линейке вирусов с мая, его доля в структуре всех вирусных заболеваний составляет 22 процента. При этом ситуация с вирусом находится под контролем. Об этом в четверг, 24 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

В нем отметили, что одной из ключевых задач департамента является своевременное реагирование на эпидемиологические изменения в стране, и для этого сотрудники ведомства регулярно проводят определение полной последовательности ДНК всей линейки респираторных вирусов.

— При этом отмечается стойкая тенденция к снижению общей заболеваемости ОРВИ и снижение госпитализаций в целом по городу. Ситуация находится под постоянным наблюдением и контролем Департамента здравоохранения города Москвы, — передает Telegram-канал «Московская медицина».

23 июля в Роспотребнадзоре сообщили, что в России 114 человек заразились штаммом коронавируса «Стратус». Первый случай заболевания зафиксировали 24 апреля, большинство заболевших вирусом находится в Москве. Также образцы инфекции отобрали из Магаданской, Вологодской, Московской и Калининградской областей, а также Алтайского края и Санкт-Петербурга.