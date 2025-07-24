Москву атакует новый штамм коронавируса "Стратус"

Новый штамм коронавируса, получивший название «Стратус» (XFG), находится под постоянным наблюдением и контролем, а общая эпидемиологическая ситуация остается стабильной. Поводов для беспокойства у жителей столицы нет. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

Специалисты наблюдают за штаммом «Стратус» в линейке респираторных вирусов с мая этого года.На текущий момент его доля в структуре всех вирусных заболеваний составляет 22%. Это стало известно благодаря регулярному полногеномному секвенированию, которое проводится для своевременного реагирования на эпидемиологические изменения.

Несмотря на появление нового варианта, в городе отмечается устойчивая тенденция к снижению общей заболеваемости ОРВИ и числа госпитализаций.

Штамм «Стратус» (XFG) является рекомбинантным субвариантом «Омикрона» и возник в результате слияния двух других подвариантов. По данным Роспотребнадзора, на конец июля в России было выявлено 114 случаев заражения этим штаммом, причем более половины из них (54%) приходится на Москву. Первый случай в стране был зафиксирован 24 апреля 2025 года.

Эксперты отмечают, что, хотя «Стратус» отличается высокой заразностью, он не вызывает более тяжелого течения болезни по сравнению с предыдущими штаммами. Симптомы в основном легкие и схожи с другими вариантами «Омикрона», однако характерной особенностью может быть осиплость голоса. Риск для общественного здоровья оценивается как низкий.

Департамент здравоохранения г. Москвы продолжает круглосуточный мониторинг эпидемиологической ситуации, обеспечивая готовность системы здравоохранения к любым изменениям.