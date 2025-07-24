Москвичи стали менять планы на отпуск из-за перебоев в работе аэропортов

27% респондентов отказались от полётов в июле полностью. Практически каждый пятый изменил даты вылета или направления путешествия. 54% опрошенных не стали ничего менять. У большинства из них были невозвратные авиабилеты. Результаты опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру» публикует «Газета.Ru».

Финансовые потери ощутили 70% москвичей. Самыми частыми статьями непредвиденных расходов стали комиссии за возврат билетов, их повторная покупка, питание в кафе при длительном ожидании в терминалах и дополнительные траты на транспорт. Почти у каждого второго на это ушло от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, каждый десятый потратил более 50 тыс. рублей.

На фоне нестабильной обстановки в воздушном пространстве вырос интерес к страхованию путешествий. 13% опрошенных воспользовались страховкой при покупке авиабилета, ещё семь человек из ста оформили её отдельно. Каждый пятый с помощью полиса полностью компенсировал понесённые затраты.