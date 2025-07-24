Желтый уровень опасности из-за грозы продлен в Московском регионе до 25 июля

В столичном регионе продлили действие желтого уровня погодной опасности на фоне грозы. Предупреждение будет актуально до 00:00 пятницы, 25 июля, передает пресс-служба Гидрометцентра РФ.

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Согласно прогнозу, в некоторых районах города и области ожидаются сильные дожди, ливни и грозы. При этом гроза может сопровождаться шквалистым ветром с порывами до 15 метров в секунду.

Осадки обрушились на Москву днем 24-го числа. Причем в отдельных частях столицы ветер был настолько сильный, что деревья клонились к земле.

В связи с непогодой горожан призвали пересесть на метро либо отложить поездки на личном авто до 19:00.

Ожидается, что ливни прекратятся в мегаполисе 26 и 27 июля. В эти дни прогнозируется теплая и солнечная погода. Однако в Подмосковье проливные дожди вернутся уже в начале августа, примерно 4–5-го числа. Несмотря на это, температура воздуха установится на отметке в 23–28 градусов.