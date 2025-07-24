Около 10 тыс. москвичей начали переселение по реновации этим летом

Летом к переселению в новые квартиры по программе реновации одновременно приступили порядка 10 тыс. москвичей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Всего с начала реализации программы переехали или находятся в процессе переселения около 220 тыс. жителей», – написал мэр.

Он напомнил, что когда-то застройка Москвы пятиэтажными домами начиналась со столичного района Черемушки.

«И сейчас здесь предстоит выполнить большой объем работ – расселить 119 домов. Уже введено и передано под заселение шесть новостроек, в работе находится еще 15», – рассказал Собянин.

Мэр добавил, что один из жилых комплексов, переданных под заселение летом, находится на ул. Гарибальди. Он расположен недалеко от станции метро «Новые Черемушки». Рядом Воронцовский парк, школы, детские сады, поликлиники, магазины, спортивные клубы и кафе.

«Квартиры – с улучшенной отделкой. Есть оборудованные для проживания людей с инвалидностью: увеличена ширина коридоров и дверных проемов, предусмотрены специальные поручни», – пояснил мэр.

Кроме этого, в Черемушках ведут и работы по благоустройству. Сейчас в работе ул. Профсоюзная. Также будут обновлены ул. Академика Полякова и порядка 30 дворов.