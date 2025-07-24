В Москве рекомендовали использовать для поездок во время грозы городской транспорт

Жителям и гостям Москвы рекомендуют использовать общественный транспорт для поездок по городу в непогоду. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В городе местами идет ливень с грозой и сильный ветер - соблюдайте скоростной режим и не отвлекайтесь на телефон за рулем. По прогнозам синоптиков, сильный дождь с грозой и ветер до 15 м/с продлятся до конца дня. Рекомендуем водителям для поездок по городу использовать метро или отложить поездки на более позднее время - после 19:00, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения, не парковать авто под деревьями и не стоять самим вблизи шатких конструкций, быть особенно аккуратным на подъемах и спусках с мостов и эстакад", - говорится в публикации.

Отмечается, что за ситуацией на дороге круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.