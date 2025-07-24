Мощный ливень с грозой накрыл Москву

Сильный дождь с грозой начался сразу в нескольких районах российской столицы. До конца дня в городе действует предупреждение о непогоде.

В связи с непогодой в МЧС советуют водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих автомибилей. Также стоит избегать внезапныхманевров. Парковать машины лучше вдали от деревьев. Пешеходам, находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее в Хабаровске ураганный ветер повалил более 130 деревьев. Упавшие стволы и ветки во многих районах оборвали провода. Без электричества остались почти две тысячи объектов.