Сносящий людей ураган в Подмосковье попал на видео

В городе Люберцы, расположенном в Московской области, разразился ураган. Проливной дождь и порывистый ветер буквально сносили все на своем пути, соответствующий видеоролик публикует Telegram-канал «Москвач».

На кадрах запечатлены люди, пытающиеся укрыться от стихии на платформе станции «Люберцы-1». Во время бури несколько человек оказались на платформе, и им негде было спрятаться от дождя. В небе сверкали молнии, гремел гром.

Сегодня пресс-служба столичного управления МЧС сообщила, что ливень, гроза, шквалистый ветер с порывами до 15 метров в секунду обрушатся на Москву 24 июля.

К автомобилистам обратились с призывом парковать машины в безопасных местах и быть внимательными за рулем. Пешеходам рекомендовали обходить шаткие конструкции и рекламные щиты и не оставлять детей без присмотра.

В ночь на 21 июля Москву накрыли обильные дожди. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, за сутки в Москве выпало 25% месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 84%.