В рамках проекта "Лето в Москве" в столице запустили "Открытый микрофон"

На Сретенском бульваре в столице в рамках проекта «Лето в Москве» запустили «Открытый микрофон», сообщается на сайте mos.ru.

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В рамках «Открытого микрофона» на площадке проводятся лекции, творческие чтения и встречи, кинопоказы, викторины и публичные чтения русской классики.

Также на Сретенском бульваре проводятся мастерские театрального искусства, на которых профессиональные педагоги учат желающих актерскому мастерству и сценической речи.

Кроме того, 28 августа пройдет дискуссия «Книги против кино» с известным прозаиком Денисом Банниковым.

В августе студия при московском театре «UЮль» представит речевой спектакль по «Сказке о попе и работнике его Балде» Александра Пушкина.