МЧС выпустило экстренное предупреждение о жаре в Москве

МЧС Москвы предупредило о сильной жаре, которая ожидается в столице днем 25 июля. Температура воздуха может подняться до плюс 30 градусов.

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В связи с этим москвичам и гостям города рекомендуют носить одежду из натуральных тканей, не забывать про головной убор и пить больше воды.

Спасатели также советуют по возможности избегать длительного пребывания на солнце и находиться в тени.

В Telegram-канале МЧС напомнили о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности и не пользоваться открытым огнем. При экстренной ситуации следует звонить по номерам 101, 112 или на телефон доверия ГУ МЧС по Москве.

В этом году июль оказался особенно влажным: с вечера 21-го по утро 22-го числа уровень влажности в городе превышал 90 процентов. В московском климате все чаще появляются черты, характерные для тропиков, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В районах Кунцево и Крылатское прошли настоящие тропические ливни — за час там выпало до 50 миллиметров осадков.

21 июля в Москве стал самым дождливым днем с 1879 года. «Вечерняя Москва» узнала, когда прекратятся ливни и какая погода ждет нас в ближайшее время.