«Русское радио» выйдет в эфир с площадки «Лета в Москве» в парке «Музеон»

На площадке проекта «Лето в Москве» в парке «Музеон» 26, 27 июля, а также 2 и 3 августа пройдут прямые радиоэфиры с участием ведущих «Русского Радио» Макса Орлова и Максима Привалова. Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

— Каждые выходные с 11:00 до 19:00 ведущие «Русского Радио» Макс Орлов и Максим Привалов на связи с многомиллионной аудиторией, заряжая всех вокруг летним настроением и драйвом. Это уникальная возможность увидеть, как создается радио, получить приятные подарки от любимой радиостанции и даже встретиться со звездами, — говорится в сообщении.

Посетители также парка смогут принять участие в «Столе заказов» и получить памятные подарки. Кроме того, в рамках «Лета в Москве» в «Музеоне» проводятся тренировки под названием «Спортивные выходные», к которым могут присоединиться все желающие, передает Агентство городских новостей «Москва».

Диджеи «Русского Радио» также провели прямой эфир из парка «Южное Бутово». За их студией находился «кабинет» звукорежиссеров, где была расположена различная аппаратура. По словам представителя «Русской Медиагруппы» Екатерины Колесниковой, подготовка к мероприятию началась за несколько дней до открытия студии.