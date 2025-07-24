Ефимов: В районе Москва-Сити реконструируют несколько улиц

Вблизи Московского международного делового центра «Москва-Сити» выполнят реконструкцию улицы Антонова-Овсеенко и прилегающей улично-дорожной сети для улучшения транспортной доступности «Сити-2». Для этого будут построены новые объекты и модернизированы уже существующие. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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— В Центральном административном округе столицы планируется строительство и реконструкция улично-дорожной сети в районе улицы Антонова-Овсеенко, Шмитовского проезда и Третьего транспортного кольца. Это необходимо для улучшения транспортной доступности микрорайона Камушки и будущего «Сити-2», делового центра «Москва-Сити» и прилегающих территорий, а также повышения пропускной способности ТТК. По проекту планируется построить и реконструировать около трех километров дорог. Работы пройдут в рамках столичной Адресной инвестиционной программы и завершатся в 2028 году, — отметил Владимир Ефимов.

В рамках первого этапа запланировано строительство съездов на Третье транспортное кольцо, включая съезд на ТТК с улицы Антонова-Овсеенко, а также дополнительного участка дороги вдоль ТТК. На втором этапе будет проведена реконструкция улицы Антонова-Овсеенко на участке от улицы Подвойского до 1-го Красногвардейского проезда, а также Проектируемого проезда № 6672 и 1-го Красногвардейского проезда. Финальной частью проекта станет комплексная реконструкция транспортной развязки на пересечении Шмитовского проезда и ТТК, а также модернизация боковых проездов вдоль Шмитовского проезда и 2-го Красногвардейского проезда.

— Проект также предусматривает строительство инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей территории и возведение пешеходного тоннеля длиной 30 метров в районе ТТК, — добавил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Московский скоростной диаметр будет соединен с Курганской улицей.