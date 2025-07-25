На юге Москвы благоустроят почти 70 улиц

Почти 70 улиц на юге Москвы благоустроят в этом году специалисты Комплекса городского хозяйства. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков.

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Он отметил, что работы проходят в рамках комплексной программы благоустройства.

Ее основная задача – обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам.

«В общей сложности в этом году обновим свыше 700 столичных улиц, в том числе 69 в Южном административном округе. В настоящее время работы стартовали на 18 из них, в том числе Булатниковском проезде, Большом Староданиловском переулке, 2-м и 3-м Донском проездах», – сообщил Бирюков.

В рамках работ будет заменено более 970 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия на проезжей части и больше 390 тыс. кв. м на тротуарах. Станут шире пешеходные дорожки, появятся удобные парковочные карманы и новые наземные переходы с контрастным освещением, что позволит стать ночью заметнее и самой «зебре», и пешеходу на ней.

Петр Бирюков сообщил, что модернизация затронет и уличное освещение – появятся фонари с энергоэффективными светильниками. Для пассажиров общественного транспорта оборудуют современные остановочные павильоны с электронными табло, беспроводной связью и слотами для подзарядки гаджетов.

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства – озеленение. На улицах обустроят более 1,1 млн кв. м газонов.