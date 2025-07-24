Собянин: Творческий потенциал Москвы находит признание за рубежом

Москва занимает лидирующую позицию в экспорте креативных индустрий — на долю столицы приходится 64 процента всего креативного экспорта страны. География поставок охватывает десятки стран, а развитие этого направления активно поддерживает Московский экспортный центр. Только в 2024 году объем поддержанного креативного экспорта вырос в 15 раз и достиг 1,2 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 24 июля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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Ключевым инструментом продвижения брендов остается участие в международных выставках и форумах. Также москвичи активно участвуют в культурных инициативах города, таких как «Зима в Москве» и «Лето в Москве», создающих спрос на креативные продукты.

Значительную роль в продвижении играет Московская неделя моды: весной 2024 года ее посетили свыше 65 тысяч человек, а в мероприятии приняли участие бренды из девяти стран. Осенью состоится ее пятая сессия в парке «Зарядье».

Москва продолжает запускать новые международные инициативы: неделя кино, креативные форумы, BRICS+ Fashion Summit. Все это укрепляет позиции города на глобальной креативной карте, передает Telegram-канал Собянина.

Глава города также рассказал, что Москва помогает местным компаниям расширять и модернизировать производства инновационной продукции.