Синоптик Шувалов назвал причину июльских ливней в Москве

Интенсивные дожди в средних широтах России, включая Москву, станут нормой из-за глобального потепления, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Интенсивность и частота ливней в летнее время нарастает в умеренных широтах из-за повышения глобальной температуры. Это увеличивает энергетику всех атмосферных процессов и сказывается на количестве осадков», — пояснил эксперт НСН.

Шувалов отметил, что изменения климата затронут практически всю территорию России, особенно полярные районы, где повышение температуры, по его словам, идёт гораздо более быстрыми темпами.

Ранее синоптики зафиксировали рекордный уровень по количеству выпавших осадков в Москве.