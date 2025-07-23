В проекте «Активный гражданин» обновили раздел «Пульс столицы»

Проект «Активный гражданин» представил обновленный раздел «Пульс столицы». Теперь это красочная лента фотографий Москвы, в создании которой участвуют сами жители.

© Mos.ru

Показать яркие моменты из жизни города могут все желающие. Каждый месяц «активным гражданам» будут предлагать присылать снимки на определенные темы, посвященные городским мероприятиям, проектам, фестивалям и не только. Помимо этого, есть постоянный тематический раздел «Выбор москвичей»: в него уже сейчас принимаются фотографии городских улиц, станций метро, павильонов ВДНХ, спортивных комплексов и других городских объектов, которые появились, изменились или стали лучше благодаря решениям жителей столицы, принятым на голосованиях в проекте «Активный гражданин». Эти объекты опубликованы на онлайн-карте.

Например, москвичи определили, как будет выглядеть после реконструкции Северный речной вокзал, проголосовали за новое оформление въездных групп на ВДНХ и благоустройство территории рядом с ними.

Как попасть в «Пульс столицы»

Чтобы принять участие в создании раздела «Пульс столицы», пользователям необходимо ознакомиться с картой объектов, далее открыть мобильное приложение «Активный гражданин» на своем смартфоне и перейти в раздел «Фотопульс». Затем нужно сделать яркий снимок и загрузить фото, добавив описание к нему из нескольких слов. После прохождения модерации фотографии будут опубликованы в общей ленте раздела, где другие пользователи смогут их оценить, поставив лайк.

10 снимков, получивших наибольшее количество оценок в течение тематического периода, вынесут на общегородское голосование, по результатам которого уже выберут три лучшие фотографии. Их авторы получат баллы городской программы лояльности «Миллион призов»: за первое место — три тысячи, за второе — две тысячи, за третье — тысячу баллов. Победители смогут использовать их для получения товаров и услуг партнеров программы или направить на благотворительность.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более семи миллионов человек, всего прошло свыше семи тысяч голосований. Ежемесячно в городе реализуется от 30 до 40 решений. Проект развивают ГКУ «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

Оперативно узнавайте главные новости в официальном телеграм-канале города Москвы.