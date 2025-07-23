Собянин: Дому-музею Федора Конюхова присвоят статус городского музея

Настоящий экспедиционный штаб в одном из столичных дворов. Знаменитая экспозиция и коллекция Федора Конюхова – это не только мастерская, картины, редчайшие книги и артефакты. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о придании дому-музею российского путешественника статуса городского учреждения культуры.

На воздушном шаре "МОРТОН" в 2016 году Фёдор Конюхов в одиночку совершил кругосветный полёт, установив сразу два абсолютных мировых рекорда - по максимальной дальности и минимальному времени.

"Стив Фоссет, американец, он облетел за 13 дней, а я облетел за 11, и сейчас рекорд за нами, за Россией. Я всегда говорю: можно любить Федора, не любить, Россию уважать, не уважать, но рекорды в воздухоплавании все за нами сейчас", - говорит Фёдор Конюхов.

Он покорил все пять океанов и 7 высочайших вершин. Пять раз обогнул Землю и первым в мире пересёк пять полюсов планеты. Теперь уникальные артефакты из его путешествий можно увидеть в его доме-музее на Садовнической. А еще - множество книг, в том числе самого Фёдора Конюхова, и картины - всего он написал уже более трёх тысяч. Здесь и творческая мастерская, и спальня, которую Фёдор Филиппович называет кельей, и приёмная. И этот дом всегда полон гостей.

"Я здесь 24 года живу. Здесь мне уже стало и тесновато, и шумно, в день приходят по 70 человек, и всякие путешественники, и мне уже тяжело рисовать, тяжело писать книги...", - сказал Фёдор Конюхов.

И поэтому Фёдор Конюхов решил передать свой дом Москве. Сегодня в гости к путешественнику приехал мэр Сергей Собянин и сообщил, что теперь здесь будет новый городской музей.

Собянин: Вы по-прежнему будете здесь хозяином. Мы делаем это для вас, чтобы ваш подвиг, уникальные свершения были сохранены и подрастающее поколение училось тому, что вы сделали", -

Конюхов: Я люблю Москву, в ней есть душа, спасибо всем и вам особенно.

Собянин: Очень важно, что ваш музей, это пространство уникальное, было частью московской души.

Удивительное здание спрятано во дворах: на стенах - множество мемориальных досок, посвящённых российским путешественникам, вокруг - скульптуры героев-первопроходцев, якоря, штурвалы. Есть даже собственная часовня Николая Чудотворца - покровителя путешественников. А сам Фёдор Конюхов уже готовится к новой экспедиции - при поддержке Москвы собирается открыть полярную станцию в Антарктиде.