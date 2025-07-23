Территорию у станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро благоустроят

В ходе строительства станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро была увеличена площадь благоустройства прилегающей территории — в результате здесь появится больше зелени. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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— Станция «ЗИЛ» Троицкой линии метро возводится в самом сердце активно развивающегося кластера столицы на месте бывшей промзоны и призвана значительно улучшить транспортную доступность района. Для удобства пассажиров и местных жителей в процессе строительства было решено расширить площадь комплексного благоустройства за счет увеличения объема озеленения — оно охватит почти 40 тысяч квадратных метров. В рамках всего проекта на территории площадью 60 тысяч квадратных метров, помимо зеленых насаждений, устройства газона и цветников, также выполнят асфальтирование и мощение гранитной плиткой, установят малые архитектурные формы, — отметил Владимир Ефимов.

По сравнению с первоначальным проектом вдвое выросла площадь цветников. Это также связано с тем, что прилегающая к новой станции территория граничит с парком «Тюфелева роща» и, по замыслам проектировщиков, будет выдержана в его стилистике.

— Возле станции специалисты уложат газон, организуют цветники, высадят несколько тысяч кустарников и деревьев, установят скамьи и велопарковки. Для комфорта горожан будет установлен современный павильон ожидания общественного транспорта и обустроены площадки для его наземных маршрутов. Все это позволит создать полноценную общественную зону, где пассажиры и местные жители смогут отдохнуть, воспользоваться велосипедами и насладиться свежим воздухом, — уточнил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

Кроме того, в рамках проекта появятся новые участки автодорог для движения транспорта и пешеходов. В частности, строители фактически заново переустраивают улицу Лисицкого.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как город заботится о природе при строительстве метро.

Троицкая линия метро пройдет от станции Московского центрального кольца ЗИЛ до города Троицка, она станет одним из самых протяженных радиусов Московского метрополитена и самым большим за МКАД.

«Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро. С участием холдинга с 2011 года построено и реконструировано 80 станций метро, свыше 170 км линий и 13 электродепо.