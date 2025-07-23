Москвичей предупредили о ливнях с грозами

В МЧС Москвы предупредили о ливнях с грозами в столице
В МЧС Москвы выпустили предупреждение о ливнях с грозами в столице до вечера 23 июля.
«В ближайший час с сохранением до 21 часа 23 июля местами в Москве ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза с ливнем, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с», — указывается в Telegram ведомства.
В МЧС призвали жителей столицы к осторожности и рекомендовали пешеходам и автомобилистам избегать хлипких конструкций и деревьев в период непогоды.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал, что местами в Москве пройдут грозовые дожди.