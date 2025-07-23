Доходное владение на Мясницкой улице стало объектом культурного наследия

Доходное владение А.П. Нилуса — Х.Д. Спиридонова — С.В. Давыдовой на Мясницкой улице включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Список пополнили 142 памятника архитектуры, и теперь он включает 3975 исторических зданий и сооружений. Все памятники находятся под государственной охраной. Их владельцам и арендаторам необходимо обеспечивать сохранение и содержание построек в соответствии с утвержденным предметом охраны.

Доходный дом с магазинами на Мясницкой — одно из самых узнаваемых и ярких зданий улицы благодаря парадному фасаду в классических формах, созданному архитектором Семеном Эйбушитцем. Постройку возвели в 1860-е годы на месте бывшего парадного двора усадьбы Салтыковых после ее преобразования в доходное владение.

Последний раз здание перестраивали в 1891 году, в это время ему добавили четвертый этаж. Автором реконструкции был архитектор Карл Трейман, выстроивший еще и готический замок Андрея Кнопа в Колпачном переулке, сообщает сайт мэра Москвы.

В столице продолжается реставрация уникальных памятников архитектуры, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.