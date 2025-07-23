Начался капремонт шпиля главного здания МГУ

На главном здании МГУ имени Ломоносова начались капитальный ремонт и реставрация шпиля. Об этом в среду, 23 июля, сообщили в пресс-службе компании «Единый заказчик в сфере строительства», выступающей заказчиком работ.

© Вечерняя Москва

По данным организации, высота шпиля составляет 58 метров, он венчается золотой звездой и расположен на высоте более 200 метров, что делает главное здание самым высоким среди всех сталинских высоток. Специалисты уже провели тщательное обследование конструкции, приступили к зачистке металлоконструкций и подготавливаются к замене стекол.

Завершить весь комплекс работ планируется к 2026 году.

В компании уточнили, что венок из колосьев вокруг звезды имеет диаметр 9,5 метра, сама звезда — 7,5 метра. Зерно в колосе достигает 1,4 метра, длина двух колосьев — 12 метров. Высота шпиля сопоставима с 16-этажным домом, а вес конструкции превышает 100 тонн, передает агентство городских новостей «Москва».

В июне этого года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице начался отбор резидентов новых кластеров научно-технологической долины МГУ «Воробьевы горы». Специалисты планируют построить на территории инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» два новых кластера, общая площадь которых будет достигать 100 тысяч квадратных метров.