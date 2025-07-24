Ефимов: Москва выделит почти восемь гектаров под застройку бизнесу и горожанам

В первой половине 2025 года в Москве были определены участки земли, которые выделят для строительства частного жилья и коммерческих объектов. Их общая площадь составила более 36,7 тысяч кв м. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

© Владимир Ефимов/Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

«Москва – город сбалансированного градостроительного развития, в котором есть возможности для реализации как масштабных, так и относительно небольших проектов. С начала года одобрили выделение 7,8 гектара земли для строительства коммерческих объектов и частных жилых домов. Для физических и юридических лиц были подобраны 56 участков в разных округах столицы, на которых предусмотрено строительство более 36,7 тысячи квадратных метров недвижимости», – отметил вице-мэр.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что в основном услугу предоставили в Троицком и Новомосковском административных округах, где выделили 48 участков коммерческим инвесторам и частным лицам под индивидуальное жилищное строительство. Еще восемь – на западе, востоке, в Северо- и Юго-западном административных округах и Зеленограде. Доступные места для индивидуального жилищного строительства включают в особый перечень объектов для ИЖС, которые можно выкупить у города. Землю под коммерческие объекты столица выставляет на открытые аукционы.