Более 80 знаковых объектов благоустроят в Москве в 2025 году

Свыше 80 знаковых объектов будут благоустроены в столице в 2025 году. Об этом в среду, 23 июля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

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— В этом году запланированы работы по благоустройству 83 знаковых объектов, это — парки, скверы, бульвары, площади и общественные пространства, расположенные около точек притяжения — станций метро, торговых центров, медучреждений, школ и детских садов. Основная часть работ пройдет за пределами центральной части города, ведь главная задача — создать комфортные условия для каждого жителя, — рассказал заммэра.

Среди проектов этого года: общественное пространство у Ивановских прудов, территория вокруг Храма Святого Благоверного Великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутове, парки «Центральный» во Внуково, «Пионерский» в ЗАО и «Дубрава» в Куркино, а также часть парка 850-летия Москвы в ЮВАО и территории возле Изютинского пруда, Симферопольского и Черноморского бульваров в ЮАО.

В ходе работ отремонтируют пешеходные дорожки, разобьем газоны и цветники, оборудуют спортивные и детские площадки, обустроят места для тихого отдыха. Уже этой осенью миллионы москвичей получат современные комфортные пространства возле своих домов, мест работы и учебы, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

11 июля мэр Москвы сообщил, что было принято решение о разработке проекта комплексного благоустройства Екатерининского парка площадью 17,6 гектара. Власти Москвы проведут экологическую реабилитацию, высадят новые деревья, обновят пешеходные дорожки и инфраструктуру для повседневного отдыха горожан.