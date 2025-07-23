В Свиблово возведут спортивный комплекс по программе КРТ

В Москве в районе Свиблово построят спортивный комплекс по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Согласно подписанному мэром столицы Сергеем Собяниным постановлению, предусматривается нежилая застройка общей площадью 11,79 га на участках, расположенных на Сельскохозяйственной улице.

Корме того, градостроительный потенциал территории позволяет построить там жилой квартал со спорткомплексом, а также благоустроить и организовать улично-дорожную сеть.

Ранее сообщалось, что в Басманном районе ЦАО Москвы реализуют проект комплексного развития территории (КРТ), в рамках которого реорганизуют шесть неэффективно используемых земельных участков.