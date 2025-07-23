В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» с 8 по 24 августа в парке «Зарядье» пройдёт марафон финансовой грамотности.

Министр столичного правительства, руководитель московского Департамента финансов Елена Зяббарова сообщила, что марафон пройдёт в «Заповедном посольстве» и малом амфитеатре в парке «Зарядье». Здесь будет организовано свыше 350 разнообразных мероприятий — от интерактивных игр, мастер-классов и викторин до кинолекториев и юмористических монологов.

От этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на mos.ru.

Программа марафона разработана для всех возрастных групп, включает в себя занятия с экспертами, медийными личностями и блогерами, а также тренажёры виртуальной реальности и финансовые тесты.

Ранее в столице рассказали о программе фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».