Синоптик спрогнозировал грозовые дожди в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал, что местами в Москве пройдут грозовые дожди.

«Медленно уходящий на юго-восток циклонический вихрь, сегодня еще сохранит своё влияние на погоду столичного региона. В такой ситуации в послеполуденные часы в регионе вновь пройдут кратковременные дожди, местами прошумят ливни с грозой», — написал он в своём Telegram.

По его словам, температура воздуха в столице будет на уровне +23…+25 °С, по области +21…+26 °С. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о понижении температуры в Москве.