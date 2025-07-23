В Москве продолжается цветение краснокнижных орхидей

В московской части национального парка «Лосиный Остров» можно встретить любку двулистную, дремлик болотный, ладьян трехнадрезный, гнездовку обыкновенную и другие интересные виды.

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Национальный парк «Лосиный Остров» — уникальная природная территория в Москве, где сохранились редкие виды растений. Сейчас там цветут орхидеи. Среди них особое внимание привлекает любка зеленоцветковая — вид, занесенный в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости.

Любка зеленоцветковая

Любка зеленоцветковая охраняется не только в Москве, но и на мировом уровне согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Орхидея отличается двумя крупными прикорневыми листьями и тонким стеблем с нежными беловато-зелеными цветками, почти не имеющими запаха. Ежегодно у растения взамен старого клубня формируется новый. Семена этой орхидеи прорастают только при помощи особого гриба, который живет в почве, поэтому встретить ее можно только в почти нетронутых лесах с влажной почвой, богатой элементами минерального питания, — чаще всего в дубовых и липовых рощах.

Биологи Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Российской академии наук обнаружили четыре новых места произрастания этого вида, что подтверждает уникальность экосистемы городской части «Лосиного Острова».

Редкие орхидеи «Лосиного Острова»

Орхидеи считаются одними из самых уязвимых растений. Их семена прорастают только в симбиозе с грибами, а взрослые растения крайне чувствительны к изменениям среды. Однако в национальном парке можно встретить не только любку зеленоцветковую, но и другие редкие виды.

Среди них — любка двулистная, относящаяся к первой категории редкости. Это орхидея с белыми цветками и двумя крупными листьями у основания побега. Ее можно найти на опушках лесов, в светлых березняках и на лугах.

К той же, первой категории редкости относится дремлик болотный. Это многолетнее растение высотой до 70 сантиметров, которое произрастает на окраинах болот, лесных полянах и выходах грунтовых вод. Дремлик болотный цветет в июне — июле, а плодоносит в сентябре.

Посетители парка могут встретить пальчатокоренник Фукса, находящийся во второй категории редкости. Этот вид орхидеи обладает розовато-лиловыми цветками и пестрыми листьями. Предпочитает расти на богатых почвах широколиственных лесов и зависит от грибов-симбионтов.

Те, кому повезет, смогут разглядеть тайник овальный — достаточно незаметную орхидею с двумя листьями овальной формы и мелкими желтовато-зелеными цветками, а также ладьян трехнадрезный — самую скрытную из орхидей Москвы. Чтобы заметить тонкий, нежный безлистный стебель ладьяна, нужно обладать не только знаниями, но и удачей. Оба этих вида также относятся ко второй категории редкости.

Кроме того, в столице растет гнездовка обыкновенная (третья категория редкости). У этого вида нет зеленых листьев, и он получает питательные вещества от микоризных грибов, растущих на корнях деревьев. Встречается в старых лесах, особенно в липняках и дубняках.

Пальчатокоренник мясо-красный, также относящийся к третьей категории редкости, во время цветения довольно заметен среди трав. У него ярко-розовые цветки, собранные в плотное соцветие.

Дремлик широколистный — редкая орхидея, которая может выносить довольно активную рекреацию и встречается даже на наиболее нарушенных участках. Относится к пятой категории редкости.

Сохранение этих видов — индикатор здорового леса. Специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды призывают быть внимательными, гуляя по «Лосиному Острову». Если посетителям посчастливится встретить одно из этих чудесных растений, они могут полюбоваться их внешним видом и сфотографировать, но важно помнить, что рвать и повреждать их нельзя.