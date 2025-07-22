МЧС предупредило москвичей о сильном тумане

В столичном главке МЧС России предупредили жителей Москвы о сильном тумане, который опустится на город в ночь на среду. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, из-за тумана видимость может упасть до 200-700 метров. Ожидается, что непогода продержится до утра 23 июля. В связи с этим, водителей призвали увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать резких маневров и снизить скорость движения.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 00 часов до 10 часов 23 июля местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров», — сообщили в МЧС.

Ранее жителям Москвы пообещали похолодание.