Почти четверть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы
В отдельных районах Москвы меньше чем за час выпала почти четверть месячной нормы осадков. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
«На город обрушился залповый ливень. В отдельных районах меньше чем за час выпала почти четверть месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ВАО, ЮЗАО, ЦАО», – говорится в сообщении.
Уточняется, что основной объем осадков ушел в ливневую сеть самотеком. Бригадами ГУП «Мосводосток» выполнялась оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды.
«Сегодня возможны порывы ветра до 15 м/с. Непогода сохранится до конца суток. Просим горожан быть внимательными на улице», – добавили в комплексе городского хозяйства.