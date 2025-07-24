Почти четверть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы

В отдельных районах Москвы меньше чем за час выпала почти четверть месячной нормы осадков. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

«На город обрушился залповый ливень. В отдельных районах меньше чем за час выпала почти четверть месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ВАО, ЮЗАО, ЦАО», – говорится в сообщении.

Уточняется, что основной объем осадков ушел в ливневую сеть самотеком. Бригадами ГУП «Мосводосток» выполнялась оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды.