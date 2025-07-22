Синоптик прокомментировала рекордные осадки в Москве

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова прокомментировала ливни в столичном регионе.

«Это вообще крайне редкое явление. Во всяком случае, за последние 25 лет в нынешнем столетии ни разу не было такого случая, чтобы на всех метеостанциях Москвы были перекрыты рекорды максимального количества осадков среднесуточные», — сказала она в беседе с радио «Комсомольская правда».

Позднякова отметила, что на этой неделе в Москве и Подмосковье ожидается постепенное улучшение погоды.

В свою очередь, профессор ПГНИУ, доктор географических наук Андрей Шихов в беседе с Properm.ru высказался о погоде в Пермском крае.

«Нынешнее лето пока по средней температуре воздуха близко к норме с небольшим отклонением к холоду, в пределах 0,5 градуса», — сообщил он.

По его словам, в регионе наблюдается стандартный прохладный июль, а лето, когда все три месяца холоднее нормы, случается очень редко, и в последний раз такое было в 2019 году.

Ранее сообщалось, что молния дважды ударила в многоэтажный дом в подмосковном Одинцово.