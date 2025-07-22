В Москве затопило торговый центр

Торговый центр «Кунцево Плаза» на западе столицы затопило из-за сильных ливней. Об этом сообщил Telegram-канал «Первый Московский».

Инцидент произошел вечером вторника, 22 июля. На записи, сделанной очевидцем произошедшего, можно увидеть, как вода мощным потоком стекает с потолка здания, заливая пол и заполняя контейнеры для мусора, который установили для сбора воды сотрудники торгового центра. Помимо этого, в кадр попал мужчина, управляющий поломоечной машиной, который пытался убрать последствия дождя.

Ранее в этот же день стало известно, что двое москвичей решили устроить заплыв по лужам, которые образовались из-за ливня, обрушившегося этим вечером на столицу. По прогнозам синоптиков, осадки разной интенсивности продлятся до конца вторника, 22 июля.